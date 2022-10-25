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    • Televizyon
    • 25.10.2022 22:36
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    • 25.10.2022 22:36
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    Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu! Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya kadar niye zahmet ettin?”

    Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal’ın yer aldığı Aldatmak dizisinin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Ozan’ın hastaneye kaldırıldığı görülürken Güzide’nin “Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı...

    Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Güzide'nin "Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak'ta heyecan sürüyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak, 6. Bölüm 2. Fragmanı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

    Büyük bir merakla beklenen Aldatmak 6. bölüm'de neler olacak?

    GÜZİDE YENERSOY'DAN BÜYÜK TEPKİ!
    Aldatmak dizisinin yeni bölüm tanıtımında Ozan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı görülürken Güzide Yenersoy, Tarık ve Oylum'a tepki gösterdi. Güzide, "Niye geldiniz siz? Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?" sözlerini kullandı. Güzide Yenersoy, hem kızını hem de kocasını hastane odasından kovdu.

        Yaşananların ardından Tolga da Oylum'a tepki gösterirken "En son gitmek dedim o kadının yanına, annene bunu yaşatma dedim" ifadelerini kullandı.

        Büyük bir merakla takip edilen Aldatmak, heyecan dolu bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. TIMS&B imzalı Aldatmak'ta Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok yer alıyor.

        Aldatmak 6. Bölümü ile Perşembe 20.00'de atv'de.
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        Haberler Televizyon Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu! Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya kadar niye zahmet ettin?”
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