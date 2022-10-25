Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu! Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya kadar niye zahmet ettin?”

GÜZİDE YENERSOY'DAN BÜYÜK TEPKİ!

Aldatmak dizisinin yeni bölüm tanıtımında Ozan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı görülürken Güzide Yenersoy, Tarık ve Oylum'a tepki gösterdi. Güzide, "Niye geldiniz siz? Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?" sözlerini kullandı. Güzide Yenersoy, hem kızını hem de kocasını hastane odasından kovdu.