Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim"

Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır.