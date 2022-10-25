Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim"

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesen bir bölümle izleyici ile buluştu.
Soluksuz izlenen bölümün ardından merakla beklenen fragmanda yayınlandı. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim" şeklindeki sözler dikkat çekti.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler.
Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider.