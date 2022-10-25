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    • Televizyon
    • 26.10.2022 01:46
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    • 26.10.2022 01:46
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim"

    ATV ekranlarının iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim" şeklindeki sözler dikkat çekti. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı...

    Cezayir Türk’ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesen bir bölümle izleyici ile buluştu.

    Soluksuz izlenen bölümün ardından merakla beklenen fragmanda yayınlandı. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim" şeklindeki sözler dikkat çekti.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler.

    Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider.

        Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler.

        Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır.

        Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.
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