Kuruluş Osman 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
101. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 101. bölümünde; Osman Bey ve Bala Hatun; Frigg ve Kantakuzenos talimatıyla Kuzey Savaşçıları tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin'i kurtardılar.
Öte yandan Olof ve sevgilisi Frigg ise Yenişehir'de harekete geçerek Dan'ı zindandan kaçırdılar. Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok daha yaşadı.