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    • Televizyon
    • 24.10.2022 19:33
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    • 24.10.2022 19:33
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    Kuruluş Osman 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!"

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey’in "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 102. bölüm 2. fragmanı...

    Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    101. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Dizinin 101. bölümünde; Osman Bey ve Bala Hatun; Frigg ve Kantakuzenos talimatıyla Kuzey Savaşçıları tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin'i kurtardılar.

    Öte yandan Olof ve sevgilisi Frigg ise Yenişehir'de harekete geçerek Dan'ı zindandan kaçırdılar. Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok daha yaşadı.

        Kantakuzenos, Makri Mevkii'nde köyde İmparatora ait vergi altınlarının Öktem Bey tarafından ele geçirildiğini iddia etmesi üzerine, Osman Bey'in emriyle Turgut Bey oba da arama yaptı.

        Aramada altınların bulunması üzerine Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için Osman Bey'den istedi. Kurulan oyunun farkında olan Osman Bey, Öktem Bey'in masum olduğunu düşündüğünden Turgut Bey'den Öktem'i Kantakuzenos'a teslim etmemesini ve kendisini beklemeleri talimatı verdi.

        Büyük oyunu bozmak için Osman Bey, Konstantinapol'e giderken Kantakuzenos'un, İmparator Andronikos'u zehirletip suçu kızı Prenses Ofelya'nın üzerine atması Konstantinapol'ü karıştırdı.

            Prenses Ofelya'yı tutuklamak için Olof ve Kuzey Savaşçıları harekete geçerken Arena da sıkışan Ofelya ve Sarkis'i Osman Bey kurtardı.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!"
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