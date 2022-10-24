Kuruluş Osman 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ant olsun ki onları darağacında sallandıracağız!"

Aramada altınların bulunması üzerine Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için Osman Bey'den istedi. Kurulan oyunun farkında olan Osman Bey, Öktem Bey'in masum olduğunu düşündüğünden Turgut Bey'den Öktem'i Kantakuzenos'a teslim etmemesini ve kendisini beklemeleri talimatı verdi.