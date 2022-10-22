Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi? Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Şaşırtan açıklama!

Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken Mesut Komiser karakterini oynayan Şevket Çoruh'un bu ani vedası, seyirciyi oldukça şaşırtmıştı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar geri dönecek mi? İşte detaylar...
İlk bölümden, 15. sezonun son bölümüne kadar Mesut karakteri ile Arka Sokaklar'da yer alan Şevket Çoruh'un geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER AYRILDI MI?
Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı paylaştı.