Aldatmak 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Oğlun saldırıya uğramış, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz"

Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin'in yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir.
Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.
Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.