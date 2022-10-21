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    • Televizyon
    • 21.10.2022 23:27
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    • 21.10.2022 23:27
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    Aldatmak 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Oğlun saldırıya uğramış, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz"

    Perşembe akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Aldatmak 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Oğlun saldırıya uğramış, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 6. bölüm fragmanı...

    Oğlun saldırıya uğramış, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz

    Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin'in yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir.

    Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

    Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.

        Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

        Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.

        Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Oğlun saldırıya uğramış, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz"
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