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    • Televizyon
    • 22.10.2022 01:43
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    • 22.10.2022 01:43
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    Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!”

    Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Göktan Oktay Göztepe gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı. Cuma akşamları soluksuz izlenen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanına “Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanı...

    “Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk’te de nefer bitmez!”

    Yeni sezona bomba gibi başlayan Yalnız Kurt'un 22. bölümüyle izleyici ile buluştu. İzleyiciden tam not alan bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı.

    Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanına "Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!

    Bu gelişme, Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler.

        Konsül üyeleri özel bir uçağa binerek 24 saatlerini havada geçireceklerdir. İlk gündemleri Altay Kurdoğlu'dur. Abraham Müller, Konsül'e dair çok önemli bilgilere sahip uluslararası bir elemandır. Öncelikle Altay'ın bu bilgilere ulaşması engellenmelidir.

        Diğer tarafta Altay ise, Abraham Müller'den füzelerle ilgili bilgileri almanın ve bir sonraki adımlarını öğrenmenin peşindedir. Nihai hedefi ise Türk Ordusu'na kayıtlı Stinger füzelerine karşılık Abraham'ı teslim etmektir. Bunu Mira aracılığıyla Golyat'a bildirir. Buluşma yerine Haruncan Karacabey gelecektir. İki tarafın da buluşma yerine gelirken çok farklı planları vardır! İki tarafında ilk hedefi kesinlikle takas değildir!

        Bütün bunlar olurken, Doğan Sakınmaz ise PKK'nin finansal kaynaklarına dair bir yapı tespit eder. Bu yapı aynı zamanda kendi yerine geçirilen Garo'ya hizmet etmektedir.
            Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı!
            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!”
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