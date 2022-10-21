Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!”

Yeni sezona bomba gibi başlayan Yalnız Kurt'un 22. bölümüyle izleyici ile buluştu. İzleyiciden tam not alan bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı.
Yalnız Kurt 23. bölüm fragmanına "Gökte yıldız, haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!
Bu gelişme, Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler.