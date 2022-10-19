Kuruluş Osman’ın 101. bölümü yayınlandı! Osman Bey: “Ayaklan oğul, sabırlı ol! Sabrın sonu ebed müddet bir devlettir”

'Kuruluş Osman'ın 101. bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun, oğulları Alaeddin'i Kuzeyli Savaşçıların elinden kurtardıktan sonra Yenişehir'deki Bey Konağına döndüler.
Konakta oğlu Alaeddin uyurken odasına giren Osman Bey, "Benim mucizeyle gelen oğlum! Alaeddin'im! Ben hiçbir evladımı diğerine değişmem! Bu baba yüreği dedikleri öyle büyüktür ki…. Hepinize yeter oğlum! Sizler koca bir çınarın dallarısınız oğlum. Birlikte amma ayrı ayrı… Her birinizin diğerinden başkaca huyları, meziyetleri var… Sakın ha sakın bunu unutmayasın yiğidim…" diyerek oğlu Alaeddin'e olan sevgisini dile getirdi.
Alaeddin'in "Hepsini işittim baba." sözlerine "İşitmeyecek olsan niye anlatayım evlat! Bilirdim uyumadığını." yanıtını veren Osman Bey odadan ayrılırken Alaeddin'in nereye gittiğini sorması üzerine Osman Bey, "Küffarın üzerine! Size mamur bir yurt bırakmak için!" cevabını verdi.