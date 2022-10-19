Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var"

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti.
"Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var" sözlerinin damga vurduğu fragmanda romantik anlar yaşandı.
TARIK'IN SÜRPRİZ DESTEĞİ GÜZİDE'Yİ ŞAŞIRTIYOR
Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.
Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.