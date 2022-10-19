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    • Televizyon
    • 20.10.2022 00:17
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    • 20.10.2022 00:17
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    Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var"

    Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Ercan Kasal ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var" sözlerinin damga vurduğu fragmanda romantik anlar yaşandı. İşte Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı...

    “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti.

    "Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var" sözlerinin damga vurduğu fragmanda romantik anlar yaşandı.

    TARIK'IN SÜRPRİZ DESTEĞİ GÜZİDE'Yİ ŞAŞIRTIYOR
    Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

    Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.

        Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

        Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var"
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