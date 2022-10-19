Aldatmak 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var"

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.