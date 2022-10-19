Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu!

'Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Alaeddin'in kurtarılmasından sonra Bala Hatun ve Malhun Hatun konakta bir araya gelip evlatları hakkında dertleşti.
Bengi Hatun'un oğlu gibi gördüğü kardeşi Batur Alp'i toprağa vermesi Bala ve Malhun Hatunları derinden üzdü.
Bala Hatun "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, evlat başkaymış. Tırnağının ucu acısa buran paramparça olur." sözlerine karşılık Malhun Hatun "Ya Orhan'ımı toprağa koysaydım. Düşündükçe aklım, yüreğim çıkacak gibi oluyor Bala… Ya yetişemeseydik… Bugün mezara evladını koyan ben olsaydım…" dedi.