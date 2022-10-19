Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu!

Malhun Hatun da "Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz." sözleriyle Bala Hatun'u destekledi.