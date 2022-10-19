Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.10.2022 23:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2022 23:09
    ABONE OL

    Berk ile Aybike arasında buzlar eriyor! Kardeşlerim 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akşam buluşur muyuz?”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer’in sağlığına kavuştuğu görülen fragmana Berk ve Aybike damga vurdu. Berk’in “Akşam buluşur muyuz?” şeklindeki sorusuna “Buluşuruz” diye karşılık veren Aybike, izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Kardeşlerim 64. bölüm 2. fragmanı...

    Berk ile Aybike arasında buzlar eriyor!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmanda Berk'in "Akşam buluşur muyuz?" şeklindeki sorusuna "Buluşuruz" diye karşılık veren Aybike, izleyicileri heyecanlandırdı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatırken, Yılmaz ailesi de korku içinde Sarp için telaşlanır.

    Şengül'ün işlerinin iyi gitmesi, Gönül'ü ona karşı iyice öfkelendirirken, Akif ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

        Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar.

        Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Cimbom gol oldu yağdı!
        Haberler Televizyon Berk ile Aybike arasında buzlar eriyor! Kardeşlerim 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akşam buluşur muyuz?”
            SON DAKİKA