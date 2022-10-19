Berk ile Aybike arasında buzlar eriyor! Kardeşlerim 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akşam buluşur muyuz?”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmanda Berk'in "Akşam buluşur muyuz?" şeklindeki sorusuna "Buluşuruz" diye karşılık veren Aybike, izleyicileri heyecanlandırdı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatırken, Yılmaz ailesi de korku içinde Sarp için telaşlanır.
Şengül'ün işlerinin iyi gitmesi, Gönül'ü ona karşı iyice öfkelendirirken, Akif ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.