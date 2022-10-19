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    • Televizyon
    • 20.10.2022 00:38
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    • 20.10.2022 00:41
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    Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı nefes kesti: “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, son bölümüyle izleyiciden tam not alırken yeni fragman da yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın 102. bölüm fragmanına Osman Bey’in “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı...

    “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve soluksuz izlenen Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı yayınlandı.

    OSMAN BEY VE BALA HATUN OĞULLARI ALAEDDİN'İ KURTARDI
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümüne Osman Bey ve Bala Hatun'un Frigg ve Kantakuzenos tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin'i kurtarmaları damga vurdu.

    Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Alaeddin, Frigg ve Kantakuzenos'un planıyla Kuzeyli Savaşçılar tarafından kaçırıldı.

    Kuzeyli Savaşçıların tüm eziyetlerine rağmen pes etmeyen Alaeddin; Osman Bey'in oğlu olduğunu, kendisini alıkoyan düşmanın kemerinden bıçağını alıp savunmaya geçerek gösterdi. Bir an için bile pes etmeyen Alaeddin, "Ne ben düşman elinde esir kalırım ne de babam sizin tuzağınıza düşer" diyerek düşmana karşı koydu.

        Osman Bey ve Bala Hatun, oğulları Alaeddin'i ormanda yaralı ve baygın bir halde buldu. Bala Hatun, öfkesini "Evladımı benden koparmaya kalktınız ya, hiçbir kuvvet sizi benim elimden alamayacak." şeklinde dile getirdi.

        Aksiyonu ve gerilimi yüksek sahnede Osman Bey, bir kez daha Kuzeyli düşmanlarıyla karşı karşıya gelip oğlu için tüm gücüyle savaş verdi. Osman Bey, hücum emrini "Gayrı meydan bizimdir! Salın Türk'ün oklarını!" diyerek verdi ve bu savaşı da kazandı.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 101. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı nefes kesti: “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”
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