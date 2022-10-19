Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı nefes kesti: “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve soluksuz izlenen Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı yayınlandı.
OSMAN BEY VE BALA HATUN OĞULLARI ALAEDDİN'İ KURTARDI
'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümüne Osman Bey ve Bala Hatun'un Frigg ve Kantakuzenos tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin'i kurtarmaları damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Alaeddin, Frigg ve Kantakuzenos'un planıyla Kuzeyli Savaşçılar tarafından kaçırıldı.
Kuzeyli Savaşçıların tüm eziyetlerine rağmen pes etmeyen Alaeddin; Osman Bey'in oğlu olduğunu, kendisini alıkoyan düşmanın kemerinden bıçağını alıp savunmaya geçerek gösterdi. Bir an için bile pes etmeyen Alaeddin, "Ne ben düşman elinde esir kalırım ne de babam sizin tuzağınıza düşer" diyerek düşmana karşı koydu.