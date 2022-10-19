Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı nefes kesti: “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”

Kuzeyli Savaşçıların tüm eziyetlerine rağmen pes etmeyen Alaeddin; Osman Bey'in oğlu olduğunu, kendisini alıkoyan düşmanın kemerinden bıçağını alıp savunmaya geçerek gösterdi. Bir an için bile pes etmeyen Alaeddin, "Ne ben düşman elinde esir kalırım ne de babam sizin tuzağınıza düşer" diyerek düşmana karşı koydu.