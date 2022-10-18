YENİDEN GELİYOR! Titanic filmi ne zaman vizyona girecek 2023? Titanik Remastered ne zaman, hangi yıl çekildi? Konusu ve oyuncular...

Usta yönetmen James Cameron imzalı Titanic yeniden Türkiye'de vizyona giriyor. Peki, Titanic filmi ne zaman vizyona girecek 2023? Titanik Remastered ne zaman, hangi yıl çekildi? Konusu ve oyuncular...
TİTANİK REMASTERED NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın bir süre içerisinde batışını kendi romantik ve dram tarzıyla anlatan Titanic, bir kez daha vizyona girecek. Dünya çapında iki milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapan Titanik filmi, Türkiye'de 10 Şubat'ta tekrar vizyona giriyor.
Film yayınlandıktan 15 yıl sonra 2012 yılında o günkü teknolojiye uyarlanarak 3D versiyonuyla tekrar piyasaya sürülmüştü. Titanik filmi şimdi ise 3D, 4K ve HDR desteğiyle birlikte bir kez daha seyirciyle buluşacak.
Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrolünde oynadığı yapım, tam 11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran filmlerin başında geliyor.