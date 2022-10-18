YENİDEN GELİYOR! Titanic filmi ne zaman vizyona girecek 2023? Titanik Remastered ne zaman, hangi yıl çekildi? Konusu ve oyuncular...

TİTANİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın bir süre içerisinde batışını kendi romantik ve dram tarzıyla anlatan Titanik, 1997 yılında vizyona girmiştir.

Cameron'ın filme ilişkin fikri, batık gemilere olan büyük ilgisinden kaynaklanmaktadır. Trajedinin duygusal mesajını iletmek isteyen Cameron, kayıpla karışık bir aşk hikâyesinin bunu başarmak için zaruri olduğunu düşünmekteydi. Filmin yapımı Cameron'ın RMS Titanic'in kalıntılarını görüntülediği 1995 yılında başladı.