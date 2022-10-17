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    • Televizyon
    • 18.10.2022 01:45
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    • 18.10.2022 01:45
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    Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı?"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 7’nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm fragmanı...

    Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı?

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar.

    Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder.

    Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur.

        Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister.

        Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı?"
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