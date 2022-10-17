Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı?"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar.
Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder.
Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur.