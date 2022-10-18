18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK, final mi yaptı? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı!

BALKAN NİNNİSİ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir. Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır: Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir. Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister. Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi? Mektubu alan Nina, 35 yıl sonra Süleyman'la görüşmeye gelecek mi?

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.