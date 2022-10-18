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    • Televizyon
    • 18.10.2022 11:25
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    • 18.10.2022 11:25
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    18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK, final mi yaptı? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı!

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu akşam televizyonlarını açan izleyiciler Balkan Ninnisi'ni ekranlarda göremeyecek. Bu sebeple, "18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK, final mi yaptı?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK?

    TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Balkan Ninnisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelemeyecek. Bu sebeple izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK, final mi yaptı? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı!

    BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

    Balkan Ninnisi dizisi, TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına artık Perşembe günleri devam edecek.

    BALKAN NİNNİSİ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir. Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır: Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir. Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister. Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi? Mektubu alan Nina, 35 yıl sonra Süleyman'la görüşmeye gelecek mi?

    BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

        BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Çekimlerine mayıs ayında Üsküp'te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören dizi hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekti. Köfteci Süleyman ve eğlenceli ailesini izleyiciler çok sevdi.

        Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

        Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

        Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. Balkan Ninnisi'nin müziklerini Alper Atakan yapıyor.
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        Haberler Televizyon 18 Ekim bu akşam Balkan Ninnisi yeni bölüm NEDEN YOK, final mi yaptı? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 yayın akışı!
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