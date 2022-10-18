Bir Küçük Gün Işığı 7. SON YENİ BÖLÜM ATV tek parça full İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı 7. BÖLÜM İZLE 📺

ATV'nn sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilgiyle bekleniyor. 7. bölümü 17 Ekim Pazartesi itibariyle ekranalrda yer alacak. İşte Bir Küçük Gün Işığı ATV canlı yayın linki ve konu hakkında detaylar...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 7. BÖLÜM KONUSU
Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder.