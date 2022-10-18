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    • Televizyon
    • 18.10.2022 09:59
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    • 18.10.2022 09:59
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    Bir Küçük Gün Işığı 7. SON YENİ BÖLÜM ATV tek parça full İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı 7. BÖLÜM İZLE 📺

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi 7 bölümüyle bu akşam ekranlarda yer almaya başladı. İşte Bir Küçük Gün Işığı ATV canlı yayın linki ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    ATV Bir Küçük Gün Işığı 7. BÖLÜM İZLE

    ATV'nn sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilgiyle bekleniyor. 7. bölümü 17 Ekim Pazartesi itibariyle ekranalrda yer alacak. İşte Bir Küçük Gün Işığı ATV canlı yayın linki ve konu hakkında detaylar...

    ATV BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI İZLE

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 7. BÖLÜM KONUSU

    Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder.

        Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur. Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister.

        Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 7. SON YENİ BÖLÜM ATV tek parça full İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı 7. BÖLÜM İZLE 📺
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