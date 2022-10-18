Bensu Soral ve Akın Akınözü'den bomba dizi! İntikam almaya yemin eden bir adam... Çıkış tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerinde Bensu Soral ile Akın Akınözü'nün olduğu Tuzak dizisi ilk fragmanını yayınladı. Dikkat çeken dizi hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Peki, Tuzak dizisi ne zaman yayınlanacak? Tuzak dizisi konusu ne? İşte detaylar...