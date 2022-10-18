Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 5'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
İzleyicilerden yine tam puan alan Bu Cihana Sığmazam'ın 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir! Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam…" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar.