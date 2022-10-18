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    • Televizyon
    • 19.10.2022 00:32
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    • 19.10.2022 00:32
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir!”

    Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana “Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir! Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam…” sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran o fragman...

    “Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir!”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 5'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    İzleyicilerden yine tam puan alan Bu Cihana Sığmazam'ın 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir! Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam…" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar.

        Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır. Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler.

        Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

        Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar.

            Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.
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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dost, bizim için küçük bir vatan gibidir!”
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