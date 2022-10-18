Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!"

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…