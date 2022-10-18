Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!"

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!" sözlerinin damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.
Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.