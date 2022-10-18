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    • Televizyon
    • 18.10.2022 20:25
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    • 18.10.2022 20:25
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    Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!"

    Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!" sözlerinin damga vurduğu Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. İşte ATV’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı...

    Bizim ecdadımız İstanbul’u mehter marşı eşliğinde fethetti

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!" sözlerinin damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

    Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

        Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

        Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

        Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Bizde böyle!"
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