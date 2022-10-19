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    • Televizyon
    • 19.10.2022 18:03
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    • 19.10.2022 18:03
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    Bir Küçük Gün Işığı’nda heyecan zirvede! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı! Kaza görüntüleri ile tehdit edilen Fırat...

    Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk’ün kaleme ATV’nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni tanıtımı ile heyecan zirve yaptı. Fragman sosyal medyaya damga vururken yeni bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Bakın Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölümde nerler olacak...

    Bir Küçük Gün Işığı’nda heyecan zirvede!

    FIRAT KAZA GÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINA ENGEL OLABİLECEK Mİ?
    Kaza günü kendi arabasından çekilmiş görüntülerle tehdit edilen Fırat yeni bölümde bunun peşini bırakmamaya kararlı görünüyor.

    Onu tehdit edeni bulup ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacak olan genç adam görüntülerin ortaya çıkmasına engel olabilecek mi? Elif, Fırat'ın kaza günü Hakan'ın peşinde olduğundan habersizdir ancak Elif'in gerçekleri öğrenmesi an meselesidir.

    Her bölümünde seyirciyi şaşırtmaktan sakınmayan Bir Küçük Gün Işığı, soluksuz bırakacak yeni bölümü ile 24 Ekim Pazartesi akşamı atv'de.

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

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    Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı’nda heyecan zirvede! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı! Kaza görüntüleri ile tehdit edilen Fırat...
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