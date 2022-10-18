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    • Televizyon
    • 18.10.2022 16:46
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    • 18.10.2022 16:49
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    📺18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Salı bu akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?

    18 Ekim TV'de hangi dizilerin olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşamı evde geçirmek isteyenler dizi keyfi yapmak için TV yayın akışını inceliyor. Bugünkü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı haberimizde! Saatler 20:00'ı gösterdiğinde atv ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanacak. Peki Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? İşte 18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!

    📺Salı bu akşamı hangi diziler var?

    Salı akşamında televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

    18 EKİM 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Yalnız Kurt
    03:50 Mutfak Bahane
    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

    18 EKİM 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:45 Benim Adım Melek
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Yeşil Deniz
    15:30 Teşkilat
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yabancı Sinema Tomris
    23:10 Balkan Ninnisi
    03:05 Teşkilat

        18 EKİM 2022 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
        09:00 Neler Oluyor Hayatta
        11:00 Yargı
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Aşk ve Umut
        17:00 Arka Sokaklar
        18:30 Kanal D Ana Haber
        20:00 Üç Kız Kardeş
        00:15 Camdaki Kız
        02:45 Gelinim Mutfakta
        05:00 Yabancı Damat

        18 EKİM 2022 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin
        08:00 Bu Sabah
        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
        18:45 Show Ana Haber
        20:00 Baba
        00:15 Yabancı Sinema Geride Kalanlar
        02:15 Yabancı Sinema Geride Kalanlar
        04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        18 EKİM 2022 SALI TV 8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Oynat Bakalım
        07:15 8'de Sağlık
        08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:00 MasterChef Türkiye
        12:45 Canım Annem
        13:30 Yazgı
        14:30 Doya Doya Moda
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 MasterChef Türkiye
        00:15 Yazgı
        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        03:30 Doya Doya Moda
        05:00 Canım Annem

            18 EKİM 2022 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

            07:00 Mesut Yar ile Bugün
            09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
            10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
            13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
            16:00 Kiralık Aşk
            18:15 Star Ana Haber
            19:00 Çok Güzel Hareketler 2
            20:00 Gecenin Ucunda
            22:45 Yalı Çapkını
            02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
            04:30 Kiralık Aşk
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            Haberler Televizyon 📺18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Salı bu akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?
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