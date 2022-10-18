📺18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Salı bu akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?

Salı akşamında televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 18 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
18 EKİM 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Yalnız Kurt
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
18 EKİM 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Tomris
23:10 Balkan Ninnisi
03:05 Teşkilat