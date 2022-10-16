Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi? Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor?

Billur Kalkavan 59 yaşında hayata veda etti. Peki Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?
BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?
Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." ifadelerini kullandı.
BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?
Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı.
2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikte olan Buğra Bahadırlı, TRT 1'de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.