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    • Televizyon
    • 13.10.2022 13:06
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    • 13.10.2022 13:06
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    Yeni doktor dizimiz hayırlı olsun! Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ikilisi... Netflix'te çok sevilen dizinin uyarlaması geliyor!

    SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' yayın tarihini yeni tanıtımıyla duyurdu.

    takvim.com.tr
    Netflix’te çok sevilen dizinin uyarlaması geliyor!

    SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu. 19 Ekim'den itibaren her çarşamba günü izleyicilerle buluşacak olan 'Hayat Bugün'de başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol paylaşıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken sosyal medyada da gündeme geldi.

    'Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü 'Doç. Dr. Suzan Mayer' (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel 'Doç Dr. Aras Erdem' (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir 'Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu' (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen 'Prof. Dr. Andaç Sağlam' (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol 'Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov' (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

    HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Dizinin henüz yayın tarihi belli değil ancak gelen yayının ardından izleyenler merakla beklemeye başladı. Hayat Bugün dizisi, hastanede geçen hikayesi ile aksiyonu yüksek sahneleriyle de önümüzdeki günlerde çok konuşulacak.

        HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir.

        Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.
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