Yeni doktor dizimiz hayırlı olsun! Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ikilisi... Netflix'te çok sevilen dizinin uyarlaması geliyor!

SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu. 19 Ekim'den itibaren her çarşamba günü izleyicilerle buluşacak olan 'Hayat Bugün'de başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol paylaşıyor. İşte konu hakkında detaylar...
HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken sosyal medyada da gündeme geldi.
'Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü 'Doç. Dr. Suzan Mayer' (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel 'Doç Dr. Aras Erdem' (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir 'Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu' (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen 'Prof. Dr. Andaç Sağlam' (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol 'Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov' (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.
HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin henüz yayın tarihi belli değil ancak gelen yayının ardından izleyenler merakla beklemeye başladı. Hayat Bugün dizisi, hastanede geçen hikayesi ile aksiyonu yüksek sahneleriyle de önümüzdeki günlerde çok konuşulacak.