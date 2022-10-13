Sosyal medya ayağa kalktı! “Somer ve Türkan için artık huzur bitti.." Üç Kız Kardeş Türkan gerçeği öğrendi!

Türkan, Derya ve Dönüş adlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı diziye; Türkan'ın hamileliği ve iyice kontrolden çıkan Mine'nin halleri dikkat çekerken; Türkan'ın, Mine ve Somer hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmesi bölüme damga vurdu. Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üç Kız Kardeş'in son bölümünde; Mine'nin de Korman Ailesi'nin evinde kaldığını öğrenen Nesrin, kızını yollamak istemedi. Türkan'a yalanların içinde yaşadığını, artık buna izin vermeyeceğini söyleyen Nesrin Hanım, boşanmaları gerektiğini ifade etti. Annesinin tavrına şaşıran Türkan, onun ısrarına dayanamayarak hamile olduğunu söyledi.
SOMER, EŞİNİ ALIP EVİNE GİTTİ
Ardından kızını yukarı yollayan Nesrin, kapıyı açarak Somer'le yüzleşti. Kızını o eve ağlaması için yollamadığını söyleyen Nesrin, "Ben sana güvenmiştim. Yazıklar olsun. Sen Mine ile Türkan'ı nasıl aynı eve sokarsın? Hiç mi onurun yok senin?" dedi. Çaresiz kaldığını söyleyen Somer Korman, Mine'nin zor bir lohusalık geçirdiğini mecbur olduğunu söyledi. Nesrin'i dinlemeyen Somer, karısını da alıp evine gitti.
Annesinin sözlerine anlam veremeyen Türkan, Somer'e aralarında bilmediği bir şey olup olmadığını sorarken; bebeği böyle öğrenmesini istemediğini söyledi. Bunun önemi olmadığını belirten Somer ise akşam aile yemeğine çıkmayı teklif etti. Karısına yeni bir elbise sipariş eden Somer; Mine, Kiraz'ı bahçede yalnız bırakınca koşup kızını aldı.