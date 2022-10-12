Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!”

Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın 101. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY'DEN ORHAN'A BEYLİK DERSLERİ!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtardığı sahne geceye damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtarıp Karacahisar'a getirdi.