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    • Televizyon
    • 13.10.2022 00:36
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    • 13.10.2022 00:51
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    Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 100. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanına “Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı...

    “Evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!”

    Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın 101. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!" sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY'DEN ORHAN'A BEYLİK DERSLERİ!
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtardığı sahne geceye damga vurdu.

    Kuruluş Osman'ın 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtarıp Karacahisar'a getirdi.

        Malhun Hatun'un Orhan'ın elini sararken gören Osman Bey "Kalk ayağa! Pusuya düştün. Düşmanın eline geçtin. Yaranı dahi anana sardırırsın! Orhan! Yarasını kendi sarmayan, iyileşemez! Kendi işini kendin göreceksin ki ensen kalın ola! İmdi parmağını yerine oturtasın!" sözleriyle öfkesini dile getirdi.

        Babası Osman Bey'in sözleri karşısında mahcup olan Orhan, "Gayem Osman Bey'e yaraşır bir evlat olmaktır." şeklinde cevap verdi.

        Osman Bey'in "Osman Bey kim ki ona yaraşasın? Mühim olan Allah'a yaraşmaktır. Mühim olan Allah'a layık bir kul olabilmektir." sözleriyle oğlu Orhan'a ders verirken bu sözler sosyal medyada çok konuşuldu.
            İşte Kılıçdaroğlu vizyonu: Savaşta taraf olalım
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 101. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim!”
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