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    • 13.10.2022 13:05
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    • 13.10.2022 13:05
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bomba transfer! Muhteşem Yüzyıl'da bile oynamış! Ünlü oyuncu doktor Kıvanç olarak geliyor...

    Usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin kadrosuna Pamir Pekin dahil oldu. Pekin, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Kıvanç Zevret' karakterine hayat verecek. İşte diziye katılacak olan ünlü isim ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bomba transfer!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Gani Müjde'ye ait yapımın usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan kadrosuna Pamir Pekin dahil oldu.

    PAMİR PEKİN KIVANÇ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

    Başarılı bir cerrah olan Kıvanç, güven problemleri nedeniyle bugüne kadar yalnızca bir kez ciddi ilişki yaşamıştır. Derya ile bu anlamda ortak bir noktaya sahip olan Kıvanç, hayatında yeni bir sayfa açmak için Karabayır Merkez Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlar. Sadi ile ortak bir geçmişi olan Kıvanç, içinden çıkılması zor yeni bir duruma sebep olur…

    PAMİR PEKİN KİMDİR?

    Oyuncu 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaparak reklam filmlerinde oynadı. Oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde oynadı.

        PAMİR PEKİN FİLMLERİ

        2007 Komiser Nevzat Komiser Ali

        2008 Vurgun

        2009 Parmaklıklar Ardında Mert

        2008 Havalimanı: İyi Uçuşlar Fatih Karahan

        2010 Lale Devri Cansel Haznedar

        2010 Keskin Bıçak Kemal

        2012 İbreti Ailem Övünç

        2013 Güzel Çirkin Serdar

        2014 Muhteşem Yüzyıl Elkas Mirza

        2015 Gönül İşleri Komiser Kemal

        2015 İlişki Durumu: Karışık Murat

        2016-2017 Gülümse Yeter Kemal Kaleli

        2017 Hayat Şarkısı Hazer

        2017 Tutsak Kenan Gürhan

        2018 Yuvamdaki Düşman Murat

        2020 Bir Annenin Günahı Komiser İbrahim

        2021 Olağan Şüpheliler Gökhan Aktemur

        2022- Gelsin Hayat Bildiği Gibi Kıvanç Zevret
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        Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine bomba transfer! Muhteşem Yüzyıl'da bile oynamış! Ünlü oyuncu doktor Kıvanç olarak geliyor...
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