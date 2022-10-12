Camdaki Kız izleyicileri küplere bindi! Bomba yeni bölüm öncesi sosyal medya coştu! Nalan ve Hayri kaçacak mı? "Köyüne dön Hayri!"

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Hayri'nin Nalan'a kullandığı söz sosyal medyada gündem oldu! Kaçıp gitme hayali kuran Nalan'ın ardından izleyiciler küplere bindi! Dizide evli bir kadına aşık olan ve evli olmasına rağmen bunu saklayan Hayri karakteri için espirili yorumlar yapıldı. İşte Camdaki Kız son bölüm yorumları ve konu hakkında detaylar...