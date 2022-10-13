Demet Akalın çılgına döndü! Müge Anlı küçük Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Melisa olayı nedir?

ANNESİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. Melisa canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter olayı yoktu. O gün Recep abinin evindeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

"BABA YAPMA DİYE BAĞIRMIŞ"

O gün ben Asya ile birlikte çizgi film izliyordu. Benim kızım Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya başladım. Recep Meryem'i aldı ve içeri gitti. Ağladı diye 'Sus, ağlama' bağırıp çağırdı. Meryem'e… Sonra Meryem 'Baba yapma, baba yapma' diye bağırınca içeri gittim, 'Recep bu çocuğa ne yaptın' dedim.