Heyecanlı bekleyiş başladı! Çöp Adam dizisinde Peri geliyor! Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede!

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide yazılımcı olan Tamer aniden korkunç bir paranın sahibi olup ailesiyle yalıya taşınıyor. Hikayede Peri karakteri, Tamer tarafından kaçırılacak ve bir yer altı deposunda mahsus tutulacak. Peri ile Tamer arasında bu kaçırılma olayı sonrasında nasıl bir ilişki gelişecek ve hikaye nereye varacak, izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin detaylarının ortaya çıkmasını bekliyor.