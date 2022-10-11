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    • Televizyon
    • 11.10.2022 11:12
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    • 11.10.2022 11:12
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    Heyecanlı bekleyiş başladı! Çöp Adam dizisinde Peri geliyor! Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede!

    OGM Pictures tarafından ön hazırlıkları devam eden Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu'yu Peri isimli bir banka müdürü olarak izleyeceksiniz. Melek Gençoğlu ile Su Ersöz ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu'nun hangi karakteri üstleneceği kesinleşti. Star TV'de OGM Pictures imzasıyla yayın macerasına atılacak Çöp Adam'ın sürpriz transferi Elçin Sangu'nun banka müdürü Peri rolünü oynayacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede!

    Kariyerinde son iki dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Elçin Sangu, yeniden Star TV'ye Çöp Adam isimli proje ile dönüş yapacak. Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşacak olan Sangu'nun dizisi şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Çöp Adam dizisi konusu nedir? Çöp Adam dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Dizide yazılımcı olan Tamer aniden korkunç bir paranın sahibi olup ailesiyle yalıya taşınıyor. Hikayede Peri karakteri, Tamer tarafından kaçırılacak ve bir yer altı deposunda mahsus tutulacak. Peri ile Tamer arasında bu kaçırılma olayı sonrasında nasıl bir ilişki gelişecek ve hikaye nereye varacak, izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin detaylarının ortaya çıkmasını bekliyor.

    SEDEF AVCI ÇÖP ADAM KADROSUNA DAHİL OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol kadrosuna güzel ve başarılı bir oyuncu daha katıldı; Sedef Avcı... Hanımefendi kişiliği ve zarafetiyle de tanınan oyuncu Çöp Adam'da Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) eşi Berrin'e hayat verecek.

        ELÇİN SANGU KİMDİR?

        Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer", "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.

        Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve "43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri"nden "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülü almıştır.

        2017 yılında "Mutluluk Zamanı" filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı.

        Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.

        Elçin Sangu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

        2018 – Çarpışma (Zeynep) (TV Dizisi)
        2018 – Yaşamayanlar (Mia) (İnternet Dizisi)
        2017 – Mutluluk Zamanı (Ada) (Sinema Filmi)
        2015- 2016 -Kiralık Aşk (Defne) (TV Dizisi)
        2014 – Kurt Seyit ve Şura (Güzide) (TV Dizisi)
        2013 – Bir Aşk Hikayesi (Eda) (TV Dizisi)
        2012 – Aşk Kaç Beden Giyer (Nehir) (TV Dizisi)
        2010 – Öyle Bir Zaman Geçer ki (Jale) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Heyecanlı bekleyiş başladı! Çöp Adam dizisinde Peri geliyor! Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede!
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