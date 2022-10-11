Heyecanlı bekleyiş başladı! Çöp Adam dizisinde Peri geliyor! Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu aynı projede!

Kariyerinde son iki dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Elçin Sangu, yeniden Star TV'ye Çöp Adam isimli proje ile dönüş yapacak. Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşacak olan Sangu'nun dizisi şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Çöp Adam dizisi konusu nedir? Çöp Adam dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide yazılımcı olan Tamer aniden korkunç bir paranın sahibi olup ailesiyle yalıya taşınıyor. Hikayede Peri karakteri, Tamer tarafından kaçırılacak ve bir yer altı deposunda mahsus tutulacak. Peri ile Tamer arasında bu kaçırılma olayı sonrasında nasıl bir ilişki gelişecek ve hikaye nereye varacak, izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin detaylarının ortaya çıkmasını bekliyor.
SEDEF AVCI ÇÖP ADAM KADROSUNA DAHİL OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol kadrosuna güzel ve başarılı bir oyuncu daha katıldı; Sedef Avcı... Hanımefendi kişiliği ve zarafetiyle de tanınan oyuncu Çöp Adam'da Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) eşi Berrin'e hayat verecek.