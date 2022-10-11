Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!"

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır.