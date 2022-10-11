Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5.bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!" sözleri damga vurdu.
4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır.
Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.