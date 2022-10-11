Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 12.10.2022 00:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 00:53
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!"

    Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 4’ncü bölümüyle ATV izleyicisi ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizi, #BBCS etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı...

    Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5.bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!" sözleri damga vurdu.

    4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır.

    Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

        George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır.

        Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister.

        Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler.

            Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır.

            Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yabancıların adres beyanı iddiasına yanıt
            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Oradan kimse sağ çıkmasın, özellikle Cezayir!"
                SON DAKİKA