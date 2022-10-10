18 sene sonra annesine kavuştu! Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Önce kundaktayken sokağa bırakılan kızına sarıldı sonra...

Henüz üç günlükken bir gecekondunun önüne bırakılan Beyza, Esra Erol'da programına başvurarak biyolojik annesini bulmak için yardım istedi. Esra Erol ve ekibi, Beyza'nın yardım isteğini geri çevirmedi ve hiç görmediği biyolojik annesini buldu.
ANNE-KIZ 19 YIL SONRA ESRA EROL'DA YÜZLEŞTİ
Beyza'nın biyolojik annesi Hatice tosun, 19 yıl sonra gördüğü kızına gözyaşları içinde sarıldı. Sonrasında ise şunları söyledi: "Hastanede doğum yaptım, bana öldü dediler. Babası da doğuma gelmedi. Hastane masraflarını da karşılayamayacağım için kaçtım. Bir sene sonra babasını buldum, biz resmi nikahlıydık. İmam nikahıyla başkasıyla evlendiğini ve bir çocuğu olduğunu öğrendim. Karısı da hamileydi, boşanmak istemedi"
Beyza'nın kendi kızı olduğundan emin olmadığını dile getiren Hatice Hanım, "Eşimin dini nikahlı eşinden olabilir. Biz resmi nikahlı olduğumuz için benim üzerime gözüküyor olabilir" dedi.