Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.10.2022 20:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2022 20:48
    ABONE OL

    18 sene sonra annesine kavuştu! Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Önce kundaktayken sokağa bırakılan kızına sarıldı sonra...

    Kundaktayken sokağa bırakılan 18 yaşındaki Beyza, biyolojik annesini bulmak için ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvurdu. Esra Erol ise bugünkü canlı yayında Beyza’nın biyolojik annesini bulduğunu açıkladı. Stüdyoya gelen Hatice Tosun, kızı ile milyonların önünde yüzleşti. Kızına sarılarak gözyaşı döken Hatice Hanım, daha sonra yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Programın ilerleyen dakikalarında ise programa Beyza’nın biyolojik babası Ümit Kurt katıldı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da filmleri aratmayan olay!

    Henüz üç günlükken bir gecekondunun önüne bırakılan Beyza, Esra Erol'da programına başvurarak biyolojik annesini bulmak için yardım istedi. Esra Erol ve ekibi, Beyza'nın yardım isteğini geri çevirmedi ve hiç görmediği biyolojik annesini buldu.

    ANNE-KIZ 19 YIL SONRA ESRA EROL'DA YÜZLEŞTİ
    Beyza'nın biyolojik annesi Hatice tosun, 19 yıl sonra gördüğü kızına gözyaşları içinde sarıldı. Sonrasında ise şunları söyledi: "Hastanede doğum yaptım, bana öldü dediler. Babası da doğuma gelmedi. Hastane masraflarını da karşılayamayacağım için kaçtım. Bir sene sonra babasını buldum, biz resmi nikahlıydık. İmam nikahıyla başkasıyla evlendiğini ve bir çocuğu olduğunu öğrendim. Karısı da hamileydi, boşanmak istemedi"

    Esra Erol'da 18 yıllık hasret sona erdi!

    Beyza'nın kendi kızı olduğundan emin olmadığını dile getiren Hatice Hanım, "Eşimin dini nikahlı eşinden olabilir. Biz resmi nikahlı olduğumuz için benim üzerime gözüküyor olabilir" dedi.

        Beyza'yı gecekondunun önüne kendisinin bırakmadığının altını çizen Hatice Hanım, daha sonra polis merkezine gidip ifade verdiği iddialarına ise "Hatırlamıyorum" şeklinde karşılık verdi.

        BİYOLOJİK BABASI CANLI YAYINDA!
        Programın ilerleyen dakikalarında ise Esra Erol'un ulaştığı Beyza'nın biyolojik babası Ümit Kurt, stüdyoya geldi. Hatice Hanım, Ümit Bey'in canlı yayına gelmesi üzerine stüdyoyu terk etti.

        Ümit Bey, "Eşimin hamile olduğunu biliyordum. Ancak bir gün eve geldim, yoktu. Polis merkezine gittim, kayıp başvurusu yaptım. Bir buçuk yıl sonra karşılaştık, kızımın öldüğünü söyledi" dedi.

            NÜFUS DAİRESİNDE ÖĞRENDİ!
            Ümit Bey, "Bir gün nüfus dairesinde bir işim oldu ve resmi kayıtlarda bir kızım olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez yuvaya gittim. Maddi durumumu sordular, yardımcı olmadılar. Pes etmedim, aradım" ifadelerini kullandı.

            Öte yandan 5 yıl boyunca Hatice Hanım'dan boşanamadığını belirten Ümit Bey, eşinin kendisini terk ettikten sonra dini nikahla evlendiğini ve iki çocuğu olduğunu dile getirdi. Ümit Bey, çocuklarında kendi üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

            O GÜNÜN ŞAHİDİ CANLI YAYINDA!
            Canlı yayına telefonla bağlanan Zeynep Hanım, Beyza'nın gecekondunun önüne bırakıldığı günü anlattı. Zeynep Hanım, şunları söyledi: "Beni aradı, doğum yaptığını söyledi. 2-3 gün sonra sözleştik bebek bakmaya gidecektik. Bir baktım, o gün Hatice bize geldi.

                "BEBEK NEREDE?"
                'Bebek nerede?' dedim, 'Bebek yok' dedi. Bebeği bıraktığını söyledi. Bebeği bıraktığı yere gittik, bulamadık. Sonra karakola götürdüm Hatice'yi ve ona kamu davası açıldı"

                DNA TESTİ YAPILACAK
                Öte yandan Esra Erol, DNA testi yapılacağını açıkladı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE
                Haberler Televizyon 18 sene sonra annesine kavuştu! Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Önce kundaktayken sokağa bırakılan kızına sarıldı sonra...
                    SON DAKİKA