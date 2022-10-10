18 sene sonra annesine kavuştu! Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Önce kundaktayken sokağa bırakılan kızına sarıldı sonra...

ANNE-KIZ 19 YIL SONRA ESRA EROL'DA YÜZLEŞTİ

Beyza'nın biyolojik annesi Hatice tosun, 19 yıl sonra gördüğü kızına gözyaşları içinde sarıldı. Sonrasında ise şunları söyledi: "Hastanede doğum yaptım, bana öldü dediler. Babası da doğuma gelmedi. Hastane masraflarını da karşılayamayacağım için kaçtım. Bir sene sonra babasını buldum, biz resmi nikahlıydık. İmam nikahıyla başkasıyla evlendiğini ve bir çocuğu olduğunu öğrendim. Karısı da hamileydi, boşanmak istemedi"