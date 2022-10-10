Kuruluş Osman 100. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben başlayan bir savaşa dahil olmam! Ama savaş başlatırım!”

Kuruluş Osman'da ilk kez 1300'lü yılların İstanbul görüntüleri Türk televizyonlarında seyirciyle buluşurken, animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca Arena, Saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı.