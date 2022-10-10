Kuruluş Osman 100. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben başlayan bir savaşa dahil olmam! Ama savaş başlatırım!”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman 100. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in "Ben başlayan bir savaşa dahil olmam! Ama savaş başlatırım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
'KURULUŞ OSMAN' SEZONA REKORLARLA BAŞLADI
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerin zirvesinde başladı. Kuruluş Osman, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.
ANİMASYONLAR ÜÇ AYDA HAZIRLANDI
Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü İstanbul animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalıştı.