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    • Televizyon
    • 09.10.2022 23:31
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    • 09.10.2022 23:32
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    Emel yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben hapse mi gireceğim?”

    ATV’nin iddialı yapımlarından Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Sarp’ın bisikleti ile ekmek almaya giden çarptığı Emel’in yere yığıldı görüldü. Ömer’in feryadı yürek yakarken Emel’in akıbeti merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp’ın babasının önünde “Ben hapse mi gireceğim?” diye gözyaşı döktüğü görüldü. Fragmanda yer almayan Emel ise “Öldü mü?” sorusunu akıllara getirdi. İşte Kardeşlerim 63 bölüm fragmanı...

    “Ben hapse mi gireceğim?”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 63. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı

    ÖMER'İN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI!
    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşAcısı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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    Ömer, babasının Ahmet olduğunu şimdilik öğrenemedi ama okulda sular bir türlü durulmadı. Sarp ve kız kardeşi Ömer'lerle uğraşmaya devam ederken Berk ile Tolga'nın arasındaki gerginlik ise hat safhadadır.

    Satranç turnuvasında Asiye'yi yenmek için sinsi plan yapan Yasemin kendi kazdığı kuyuya düştü. Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı.

        Kendini Nebahat'e acındıran Akif, kulüpte çalışmaya başladı. Ancak Tolga'nın mekana gelen babasının, çocuklarına gösterdiği şiddet nedeniyle attırması yeni bir belaya neden oldu. Tolga ve kardeşini uyarmak isteyen Ömer, Oğulcan ve Aybike ile evlerine gitti.

        Gönül'ün aşağılamasını kafaya takan Şengül, minibüs satın alarak köfte işine girişti. Ömer'e iyice bilenen Sarp, ona ders vermek için eli sopalı adamlar tuttu.

        Ömer'i iyice benzetip kaçarlarken de bisikleti ile ekmek almaya giden Emel'e çarptılar. Sarplar olay yerinden kaçarken Emel ise yerde yığılı kaldı. Kendine gelip Emel'i sokakta bilinçsiz bir şekilde bulan Ömer'in feryatları herkesin yüreğini dağladı.
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            Haberler Televizyon Emel yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben hapse mi gireceğim?”
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