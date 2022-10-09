Emel yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben hapse mi gireceğim?”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 63. bölüm fragmanı yayınlandı.
ÖMER'İN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI!
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşAcısı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, babasının Ahmet olduğunu şimdilik öğrenemedi ama okulda sular bir türlü durulmadı. Sarp ve kız kardeşi Ömer'lerle uğraşmaya devam ederken Berk ile Tolga'nın arasındaki gerginlik ise hat safhadadır.
Satranç turnuvasında Asiye'yi yenmek için sinsi plan yapan Yasemin kendi kazdığı kuyuya düştü. Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı.