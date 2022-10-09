Emel yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben hapse mi gireceğim?”

Satranç turnuvasında Asiye'yi yenmek için sinsi plan yapan Yasemin kendi kazdığı kuyuya düştü. Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı.