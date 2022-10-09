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    • Televizyon
    • 10.10.2022 01:43
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    • 10.10.2022 01:43
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    Aldatmak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kin ve nefret duyacaksan bana duy!”

    atv’nin ilk iki bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, geçen Perşembe ekrana gelen üçüncü bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Nefes kesen bölümün ardından Aldatmak 4. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana “Kin ve nefret duyacaksan bana duy!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 4. bölüm 2. fragmanı...

    “Kin ve nefret duyacaksan bana duy!”

    Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    3.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü. Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Sinirine hakim olamayan Tarık oğluna tokat attı.

    Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi.

    Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü!

        Ozan, Kaan'ın yaptıklarını ifşa etmeye uğraşırken, Lara'nın Kaan'la birlikte olduğunu öğrendi. Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada kendini korumak isterken Kaan'ı yaraladı.

        Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti.

        Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.
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