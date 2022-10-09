Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın”

'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' RÜZGARI SERT ESİYOR!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın üçüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!