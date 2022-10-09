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    • Televizyon
    • 09.10.2022 23:23
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    • 09.10.2022 23:24
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı...

    “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın”

    Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı.

    'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' RÜZGARI SERT ESİYOR!
    Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın üçüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

    CEZAYİR KÖSTEBEĞİN PEŞİNDE!
    Leyla mezarlıkta vurulduktan sonra Cezayir son mermisine kadar düşmanlarıyla çatıştı. Cezayir'in ekibi, son anda yardıma yetişti. Gelen yardımla Leyla'yı hastaneye yetiştiren Cezayir, bir yandan da kızını sakinleştirmeye çalıştı.

        Başlarına gelen tüm felaketlerden babasını sorumlu tutan Suna, babasından nefret ettiğini söyledi. Leyla'yı vuranlardan intikam almak için yemin eden Cezayir, mezarlıkta ki tetikçiyi yakalayarak konuşturdu.

        İşin arkasında Ayı Boğan Yakup'un olduğunu öğrenen Cezayir, yeni hedefini de belirledi.

        Cezayir'in aile yakınları ve dostları da düşmanları tarafından baskın yedi. Son anda yardımlarına ise Atakan yetişti. Yapılan bu baskın yüzünden aile içinde bir hain olduğundan şüphelenen Cezayir, yakalamak için harekete geçti.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın”
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