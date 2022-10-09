Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayat senin nasıl istersen öyle yaşarsın”

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı.
'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' RÜZGARI SERT ESİYOR!
Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın üçüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
CEZAYİR KÖSTEBEĞİN PEŞİNDE!
Leyla mezarlıkta vurulduktan sonra Cezayir son mermisine kadar düşmanlarıyla çatıştı. Cezayir'in ekibi, son anda yardıma yetişti. Gelen yardımla Leyla'yı hastaneye yetiştiren Cezayir, bir yandan da kızını sakinleştirmeye çalıştı.