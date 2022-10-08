20 EKİM'DE BAŞLIYOR! Cem Yılmaz'la beyaz perdede boy gösterecek! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrolünden bomba proje!

Perşembe akşamları yayınlanmakta olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde, Devrim Özkan ile birlikte Ertan Saban çok başarılı bir performans ortaya koydu. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu ise Özge Özberk oldu. Özge Özberk'in yer alacağı yeni proje ise merak ediliyor. İşte detaylar...
20 EKİM'DE ÇEKİMLER BAŞLIYOR
Uzun bir aradan sonra yeniden Cem Yılmaz projesinde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özberk, çok iyi bir projenin gelmekte olduğunu söyledi. Özberk "Çok keyifli bir iş, ekip arkadaşlarım olağanüstü, hikaye muhteşem. Zaten Cem'in kalemi, farklı bir şey geliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şu an ön hazırlıkları devam ediyor. Ayın 20'si gibi sete çıkacağız" açıklamasında bulundu.
Ünlü komedyen, sevilen filmde Ceku'yu canlandıran Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti. Özberk ile Ayzek ile Bir Gece filminin okuma projesi için bir araya gelen komedyen, paylaşımına "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz. Demek ki her şey yolunda." notunu düştü.