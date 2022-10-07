Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

7 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
TRT 1
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Yeşil Deniz
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:45 Yeşil Deniz
STAR TV
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00H alit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk