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    • 07.10.2022 16:32
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    • 07.10.2022 16:33
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    Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

    Televizyon izleyicileri bu akşam TV'de hangi dizilerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel yayınlanacak. İşte 7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı...

    Bu akşam hangi diziler var?

    7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Bir çok TV yayın akışında bu akşama özel dizi programlar yayınlanacak. Peki Bu akşam hangi diziler var?

    7 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    TRT 1

    05:05 Benim Adım Melek

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:15 Yeşil Deniz

    15:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru

    01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

    03:45 Yeşil Deniz

    STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00H alit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Gecenin Ucunda

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Kiralık Aşk

        TV8

        06:00 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:45 Canım Annem

        13:30 Yazgı

        14:30 Doya Doya Moda

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yazgı

        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Doya Doya Moda

        05:00 Canım Annem

        ATV

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

        21: 30 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi

        01: 15 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

        02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        05:30 Mutfak Bahane

        KANAL D

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Camdaki Kız

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:00 Aşk ve Umut

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Mevlid Gecesi Özel

        22:15 Arka Sokaklar

        01:45 O Kız

        03:45 Gelinim Mutfakta

        06:00 Aşk ve Umut

            SHOW TV

            06:00 Yeni Gelin

            08:00 Bu Sabah

            10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

            12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

            15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

            18:45 Show Ana Haber

            20:00 Güldür Güldür Show

            00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

            03:00 Baba

            05:30 Bir Şansım Olsa
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            Haberler Televizyon Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı
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