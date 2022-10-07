Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı

7 Ekim 2022 Cuma ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Bir çok TV yayın akışında bu akşama özel dizi programlar yayınlanacak. Peki Bu akşam hangi diziler var?