Doya Doya Moda 7 Ekim 2022 kim elendi? 🏆 Doya Doya Moda 7 EKİM 2022 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 🏅 İşte kolyenin sahibi...

Doya Doya Moda'da haftanın birinci olup kolyeyi kazanan ve elenen isimler açıklandı. Bugün, diğer günlerden farklı olarak kombinler 10 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacıların her gün farklı konseptle tarzını sergilediği programda 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Eda, kolyenin de sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bugünün konsepti 'Kınamız var' olarak belirlendi. Hafta boyunca diğer yarışmacılara göre en az puanı toplayan Kader yarışmadan elendi.