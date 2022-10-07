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    • Televizyon
    • 07.10.2022 17:22
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    • 07.10.2022 17:22
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    Doya Doya Moda 7 Ekim 2022 kim elendi? 🏆 Doya Doya Moda 7 EKİM 2022 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 🏅 İşte kolyenin sahibi...

    TV8 ekranında yayımlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'da kim elendi sorusu araştırılıyor. Porgramın takipçileri bu hafta yarışmaya kim veda etti sorusuna yanıt ararken aynı zamanda yarışmanın birincisi ve kolyenin sahibi olan ismi merak ediiyor. Peki, Doya Doya Moda 7 Ekim 2022 kim elendi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda 7 Ekim kim elendi?

    Doya Doya Moda'da haftanın birinci olup kolyeyi kazanan ve elenen isimler açıklandı. Bugün, diğer günlerden farklı olarak kombinler 10 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacıların her gün farklı konseptle tarzını sergilediği programda 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti.

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Eda, kolyenin de sahibi oldu.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bugünün konsepti 'Kınamız var' olarak belirlendi. Hafta boyunca diğer yarışmacılara göre en az puanı toplayan Kader yarışmadan elendi.
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        Haberler Televizyon Doya Doya Moda 7 Ekim 2022 kim elendi? 🏆 Doya Doya Moda 7 EKİM 2022 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 🏅 İşte kolyenin sahibi...
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