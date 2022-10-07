Doya Doya Moda 7 Ekim 2022 kim elendi? 🏆 Doya Doya Moda 7 EKİM 2022 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 🏅 İşte kolyenin sahibi...

Doya Doya Moda'da haftanın birinci olup kolyeyi kazanan ve elenen isimler açıklandı. Bugün, diğer günlerden farklı olarak kombinler 10 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacıların her gün farklı konseptle tarzını sergilediği programda 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti.