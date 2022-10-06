GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon yayın tarihi... FEYYAZ YİĞİT PAYLAŞTI!

Gibi 3. sezon öncesi merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın girişimi ile kurulan Exxen isimli platformda yer alan Gibi, 3. sezon ile izleyici karşısında yer bulacak. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaryosunu yazdığı dizi, 2 sezonluk sürecinde büyük beğeni toplamıştı. Peki, GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon ne zaman? İşte merak edilenler...
GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?
Exxen platformunda yayınlanmakta olan Gibi dizisi için net bir tarih verilmedi fakat, dizinin başrolünde oynamakta olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü sezon müjdesini verdi.
GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.