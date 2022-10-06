Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.10.2022 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 12:22
    ABONE OL

    GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon yayın tarihi... FEYYAZ YİĞİT PAYLAŞTI!

    Gibi 3. sezon hazırlıkları için merakla beklenen açıklama, senarist ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit'ten geldi. Peki, GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    FEYYAZ YİĞİT PAYLAŞTI! GİBİ 3. sezon ne zaman?

    Gibi 3. sezon öncesi merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın girişimi ile kurulan Exxen isimli platformda yer alan Gibi, 3. sezon ile izleyici karşısında yer bulacak. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaryosunu yazdığı dizi, 2 sezonluk sürecinde büyük beğeni toplamıştı. Peki, GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?

    Exxen platformunda yayınlanmakta olan Gibi dizisi için net bir tarih verilmedi fakat, dizinin başrolünde oynamakta olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü sezon müjdesini verdi.

    GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.

        GİBİ DİZİSİNİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

        Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.

        GİBİ DİZİSİ KİM OYNUYOR?

        Gibi dizisinin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'tır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil oldu. Ömer Sinir'in yönetmenliğini yaptığı 'Gibi'nin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz kedi yazıyor. 2 sezondan oluşan Gibi dizisinin üçüncü sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz net değil.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tayland’da çocuk bakım evine silahlı saldırı!
        Haberler Televizyon GİBİ 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? EXXEN GİBİ dizisi üçüncü sezon yayın tarihi... FEYYAZ YİĞİT PAYLAŞTI!
            SON DAKİKA