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    • Televizyon
    • 05.10.2022 16:23
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    • 05.10.2022 16:23
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    5 Ekim Doya Doya Moda kim elendi, günün birincisi kim? Doya Doya Moda puan durumu, günün konsepti nedir?

    Doya Doya Moda yeni yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Programa her hafta Pazartesi yeni yarışmacı katılıyor. Geçtiğimiz hafta bir elenen bir de diskalifiye olan yarışmacı olduğu için bu hafta 2 yeni kişi geldi. Peki, doya Doya Moda 5 ekim puan durumu nasıl? Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    5 Ekim Doya Doya Moda kim elendi?

    Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında günün birinci olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında en yüksek puanın kimin aldığı merak konusu oldu.

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?
    Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Kader Bozkurt, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.

    Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

    GÜNÜN KONSEPTİ NE?
    Doya Doya Moda yarışmasında 05 Ekim 2022 günün konsepti ' Star Parçam Ayakkabım' oldu.

    DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?
    Doya Doya Moda programında günün birincisi en yüksek puanı alarak Eda oldu.
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        Haberler Televizyon 5 Ekim Doya Doya Moda kim elendi, günün birincisi kim? Doya Doya Moda puan durumu, günün konsepti nedir?
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