5 Ekim Doya Doya Moda kim elendi, günün birincisi kim? Doya Doya Moda puan durumu, günün konsepti nedir?

Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında günün birinci olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında en yüksek puanın kimin aldığı merak konusu oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Kader Bozkurt, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.
Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
GÜNÜN KONSEPTİ NE?
Doya Doya Moda yarışmasında 05 Ekim 2022 günün konsepti ' Star Parçam Ayakkabım' oldu.
DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda programında günün birincisi en yüksek puanı alarak Eda oldu.