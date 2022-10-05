Bomba gibi geliyor! 5 Ekim Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün? 11 kişi diziye katıldı!

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla 5 Ekim Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün? İşte merak edilenler...
BU HAFTA KURULUŞ OSMAN VAR MI?
ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu yarın (5 Ekim Çarşamba) başlıyor.
Dizinin yeni sezonunda Nihat Altınkaya, Hakan Yılmaz, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer izleyicinin karşısına çıkacak.