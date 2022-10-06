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    • Televizyon
    • 06.10.2022 23:39
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    • 06.10.2022 23:39
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    Elif çileden çıktı! Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin sen”

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Seray Kaya’nın canlandırdığı Elif karakterinin “Kimsin sen” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın sosyal medyaya damga vuran yeni bölüm fragmanı...

    Elif çileden çıktı! Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin sen”

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Elif'in "Kimsin sen" sözleri damga vurdu.

    5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Dila, çocuğu olduğunu annesi öğrenmesin diye bayılarak hastaneye kaldırıldı. Baygınlık numarasını devam ettirerek Fırat'ın annesine Güneş'i söylemesini engelledi.

    Elif ve ortağı Fırat'ın şirketinde işe başlaması Sude'yi sinir etti ve onu harekete geçirdi. Güneş'in bir fotoğrafa verdiği tepkiden yola çıkan Elif yine annesinin peşine düştü.

    Arayış onu Dila'yagötürse de onun 6 yıl yurt dışında olup yeni döndüğü ile ilgili haberler gerçeği görmesine yine engel oldu. Güneş ise kreşte annesinden kötü muamele gören arkadaşına yardım etmek için herkesin korkmasına neden oldu.

        Arkadaşına yardım için eve götüren Güneş, Elif ve Fırat'a korkulu anlar yaşattı. Her yerde kaybolan Güneş'i arayan ikili onu evde bulunca rahat bir nefes aldı. Güneş'in kendini evinde hissetmesi için ona oda hazırlayan Elif, Fırat'tan da yardım istedi.

        Üçlü Güneş'e yepyeni bir oda hazırladı. Güneş mutlu ve yorgun uyuya kalırken Elif ve Fırat arasındaki arasındaki çekim git gide artmaya başladı. Fakat kapıya gelen bir mektup Elif'in kabusu oldu. Evinin hacizden dolayı satışa çıkartıldığını öğrendi.

        Fırat'a kardeşinin onu kandırdığını kanıtlamak isteyen Ümran, Dila'nın itirafını kaydetti. Abisinin bunu öğrenmesini engellemek isteyen Dila, annesine bıçak çekti. Seslere mutfağa gelen Fırat, annesini yaralı Dila'yı ise elinde bıçakla buldu.
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        Haberler Televizyon Elif çileden çıktı! Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin sen”
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