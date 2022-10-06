Elif çileden çıktı! Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin sen”

Arayış onu Dila'yagötürse de onun 6 yıl yurt dışında olup yeni döndüğü ile ilgili haberler gerçeği görmesine yine engel oldu. Güneş ise kreşte annesinden kötü muamele gören arkadaşına yardım etmek için herkesin korkmasına neden oldu.