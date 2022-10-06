Elif çileden çıktı! Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin sen”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Küçük gün ışığı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Elif'in "Kimsin sen" sözleri damga vurdu.
5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dila, çocuğu olduğunu annesi öğrenmesin diye bayılarak hastaneye kaldırıldı. Baygınlık numarasını devam ettirerek Fırat'ın annesine Güneş'i söylemesini engelledi.
Elif ve ortağı Fırat'ın şirketinde işe başlaması Sude'yi sinir etti ve onu harekete geçirdi. Güneş'in bir fotoğrafa verdiği tepkiden yola çıkan Elif yine annesinin peşine düştü.
Arayış onu Dila'yagötürse de onun 6 yıl yurt dışında olup yeni döndüğü ile ilgili haberler gerçeği görmesine yine engel oldu. Güneş ise kreşte annesinden kötü muamele gören arkadaşına yardım etmek için herkesin korkmasına neden oldu.