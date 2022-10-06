Aldatmak 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?"

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Aldatmak, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Nefes kesen bölümün ardından yeni fragmanda yayınlandı. Aldatmak 4. bölüm fragmanına "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?" sözleri damga vurdu.
ALDATMAK 3. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANDI?
Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.
Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.