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    • Televizyon
    • 07.10.2022 00:31
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    • 07.10.2022 00:31
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    Aldatmak 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?"

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vuran dizininin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin 4. bölüm fragmanına "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 4. bölüm fragmanı...

    Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Aldatmak, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    Nefes kesen bölümün ardından yeni fragmanda yayınlandı. Aldatmak 4. bölüm fragmanına "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?" sözleri damga vurdu.

    ALDATMAK 3. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANDI?
    Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.

    Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

        Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır.

        Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Murat seni istemiyor, anlamıyor musun?"
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