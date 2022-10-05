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    • Televizyon
    • 06.10.2022 01:43
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    • 06.10.2022 01:43
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    Gül Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! “Umarım beni affedersin”

    Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Gül Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Gonca ve Toprak’ın arasında yaşananlar fragmana damga vururken “Umarım beni affedersin” sözleri dikkat çekti. İşte ATV’nin sevilen dizisi Gül Masalı 16. bölüm fragmanı...

    “Umarım beni affedersin”

    Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

    15.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir.

    Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister. Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

    Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.

        Isparta'ya dönen Tahir ve Zühre olanları öğrenince darmadağın olur. Halil, Yılmaz'ın istediği buluşma noktasına gider. Ancak parayı bıraksa da çaresiz bir halde evine dönüp eli yüreğinde beklemek zorundadır.

        Parayı alıp kaçmaya hazırlanan Yılmaz'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Ölümün kıyısından dönen Gonca, Toprak'la aralarında geçenleri yeniden düşünmeye başlar.

        Oğullarıyla araları düzeltmeye başlayan Halil ve Canan'ın aklında ise yeni bir plan vardır.
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