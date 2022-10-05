Gül Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! “Umarım beni affedersin”

Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı.
15.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir.
Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister. Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.
Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.