Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı!

YILLARDIR BURADA GİBİYİZ

◊ "Arka Sokaklar" ailesi büyümeye devam ediyor. Siz de ekibin yeni isimlerisiniz. Yaşadığınız heyecanı anlatır mısınız?

- Cansın Çekili: Yenilerden biri olarak şunu söyleyebilirim ki; sete ilk geldiğim günden bu yana söylediğim tek şey yıllardır buradayım gibi! (Gülüyor) Tüm ekip çok yardımcı ve çok tatlı. Hemen içlerine alıp dahil olmanızı destekliyorlar. Bu yüzden şanslı hissediyorum.

- Sebahat Kumaş: Evet, biz yeni oyuncular yeni karakterlerle bu aileye dahil olduk. Ekip tarafından çok güzel karşılandık. Umarım seyirciyle de aynı samimiyeti yakalayacağız.

- Batuhan Ekşi: Ben de bu sene oyuncu kadrosuna yeni dahil olanlardan biriyim. İlk set günü oyuncu odasında, sanki kendi evimde kendi ailemle oturuyor gibi hissettim.

Çünkü herkes birbiriyle öyleydi ve bizi de çok hızlı bir şekilde aralarına kabul ettiler. Hepsi çok saygıdeğer önemli oyuncular.