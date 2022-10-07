Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar için geri sayım başladı. Fragman geldi! Bu gelişmeyle birlikte yeni sezon başlangıç tarihi merak edildi. Yeni bölümlerde Batuhan Ekşi 'Komiser Yavuz Aslan', Cansın Çekili 'Komiser Ayşe Arıcan' ve Sebahat Kumaş da 'Komiser Yardımcısı Nurcan' rolleriyle karşımıza çıkacak. Dizinin kadrosu genişledi! Peki Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı!
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Ancak izleyicilere şöyle bir müjde verelim: Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi belli oldu.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü 14 Ekim Cuma 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
7 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI!
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mevlid Gecesi Özel
22:15 Arka Sokaklar
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut