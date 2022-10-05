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    • Televizyon
    • 05.10.2022 21:43
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    • 05.10.2022 21:43
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    Yalnız Kurt 21. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Altay’ı durdurmalıyız”

    Başrollerinde Cihan Ünal ile Hasan Denizyaran’ın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un merakla beklenen yeni sezon öncesi 21. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. İşte izleyicileri heyecanlandıran Yalnız Kurt’un yeni sezon fragmanı...

    “Altay’ı durdurmalıyız”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen yeni sezon öncesi 21. bölüm 4. fragmanı da yayınlandı.

    YALNIZ KURT 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

    Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

    Yaralı bir halde Topal'ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira'yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay'ın odasında Yavuz Yıldırım'ın defterini bulur. Mira'nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay'ın, Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu anlamıştır.

        Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

        Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 21. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Altay’ı durdurmalıyız”
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