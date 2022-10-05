Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 99. bölümü de her sezonda olduğu gibi yine seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.