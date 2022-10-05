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    • 06.10.2022 00:00
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    • 06.10.2022 00:00
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    Emel öldü mü? Kardeşlerim 62. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda yerde yatan Emel’in görüntüsü ve Ömer’in haykırışları yürekleri ağza getirirken "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 62. bölüm 2. fragmanı...

    Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmanda yerde yatan Emel'in görüntüsü ve Ömer'in haykırışları yürekleri ağza getirirken "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır" sözleri dikkat çekti.

    61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ahmet, annesini geri getirmek için Ömerlerin kapısına geldi. Ancak Sevgi Teyze, kendisi ile ilgili planları duyduğunu söyleyip onu evden kovdu. Suzan ve Akif'i birlikte yakalayan Nebahat ikisini de evden kovdu.

    İkili Şengül'e sığındılar ve Suzan orada Sevgi Teyze ile karşı karşıya geldi. Ahmet'in yaptıklarını anlatan Sevgi Teyze'ye Suzan'dan destek istedi.

        Okulda ise Berk ile Tolga arasında ipler iyice gerildi. Sarp ile yemeğe çıkan Süsen ile Ömer'in arası da iyice açıldı. Orhan, Gönül'den af dilerken kızı ise Şengül'e tuzak kurdu.

        Orhan'mış gibi yazışarak onu oyuna getirdi. Suzan ile konuşmasını hatırlayan Ömer, Ahmet'in babası olup olmadığını sormaya gitti. Nebahat ise Ahmet ile iş ortağı oldu.

        Ancak karısı Ayla ile kulübe yemeğe gelince Nebahat hayatının şokunu yaşadı. Ömer ve Ahmet'e DNA testi yaptıran Asiyeler sonucu Ömer'den saklamak zorunda kaldı.
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        Haberler Televizyon Emel öldü mü? Kardeşlerim 62. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır"
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