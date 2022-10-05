Emel öldü mü? Kardeşlerim 62. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmanda yerde yatan Emel'in görüntüsü ve Ömer'in haykırışları yürekleri ağza getirirken "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır" sözleri dikkat çekti.
61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ahmet, annesini geri getirmek için Ömerlerin kapısına geldi. Ancak Sevgi Teyze, kendisi ile ilgili planları duyduğunu söyleyip onu evden kovdu. Suzan ve Akif'i birlikte yakalayan Nebahat ikisini de evden kovdu.
İkili Şengül'e sığındılar ve Suzan orada Sevgi Teyze ile karşı karşıya geldi. Ahmet'in yaptıklarını anlatan Sevgi Teyze'ye Suzan'dan destek istedi.