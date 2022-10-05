Emel öldü mü? Kardeşlerim 62. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: "Öldüyse kurtulamazsın, parmak izi kalır"

61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ahmet, annesini geri getirmek için Ömerlerin kapısına geldi. Ancak Sevgi Teyze, kendisi ile ilgili planları duyduğunu söyleyip onu evden kovdu. Suzan ve Akif'i birlikte yakalayan Nebahat ikisini de evden kovdu.