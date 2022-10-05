Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı nefes kesti: “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 100. bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmana Malhun Hatun'un "Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım" şeklindeki sözleri damga vurdu.
"DEVLET Kİ" MARŞI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 99. bölümüne ilk divanı kurması, oğlu Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin hükmünü vermesi ve Osman Bey için söylenen "Devlet ki" marşı bölüme damgasını vurdu.
'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.