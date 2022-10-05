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    • Televizyon
    • 06.10.2022 00:29
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    • 06.10.2022 00:55
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    Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı nefes kesti: “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım”

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. #KuruluşOsman etiketi ile sosyal medyaya da damga vuran Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Malhun Hatun’un “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı...

    “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 100. bölüm fragmanı yayınlandı.


    KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜM FRAGMANI | VİDEO

    Fragmana Malhun Hatun'un "Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    "DEVLET Kİ" MARŞI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 99. bölümüne ilk divanı kurması, oğlu Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin hükmünü vermesi ve Osman Bey için söylenen "Devlet ki" marşı bölüme damgasını vurdu.

    'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.

        Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, ilk görevi oğlu Orhan'a şu sözleriyle verdi: "Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübe ile sınama vakti gelmiştir. Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını veresin."

        Osman Bey ilk divanı kurarak devlet olma yolunda önemli bir adım atarken Osman Bey için, Hasan Sağındık'ın seslendirdiği "Devlet ki" marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

        Marşın, "Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak, devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak." Sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı nefes kesti: “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım”
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