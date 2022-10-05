Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı nefes kesti: “Eğer evladımın kılına zarar geldiyse bu cihanı yerinden oynatırım”

'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.