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    • Televizyon
    • 04.10.2022 20:00
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    • 04.10.2022 20:06
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    Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Karşınıza kim çıkarsa öldürün”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezon öncesi heyecanı doruklara çıkaran dizinin fragmanına gözünü karartan Osman Bey’in “Karşınıza kim çıkarsa öldürün” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 99. bölüm 2. fragmanı...

    “Karşınıza kim çıkarsa öldürün”

    Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Nefes kesen fragmana fragmanına gözünü karartan Osman Bey'in "Karşınıza kim çıkarsa öldürün" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    atv ekranında yayınlanan üç sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', dördüncü sezonuna 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 99. bölümüyle başlıyor.

    DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ
    Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

        OSMAN BEY BÜYÜK OYUN KURUYOR
        Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

        YENİ DÜŞMANLAR
        Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir? Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

        BALA VE MALHUN HATUNLAR YENİŞEHİR'DE PAZAR KURUYORLAR
        Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır. Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?
            Kuruluş Osman
            Haberler Televizyon Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Karşınıza kim çıkarsa öldürün”
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