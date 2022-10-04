Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Karşınıza kim çıkarsa öldürün”

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Nefes kesen fragmana fragmanına gözünü karartan Osman Bey'in "Karşınıza kim çıkarsa öldürün" şeklindeki sözleri damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
atv ekranında yayınlanan üç sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', dördüncü sezonuna 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 99. bölümüyle başlıyor.
DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ
Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?