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    • 04.10.2022 23:35
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    • 04.10.2022 23:37
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    İpler gerildi! Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum"

    Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı, ATV’nin yeni dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme günler kala yayınlanan fragmana Nazan karakterinin "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum" sözleri damga vururken Tarık ile Ozan arasında yaşanılanlar dikkat çekti. İşte Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı...

    Tarık’ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum

    Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Aldatmak dizisinin merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Nefes kesen fragmana Nazan karakterinin "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum" sözleri damga vururken Tarık ile Ozan arasında yaşanılanlar dikkat çekti.

    ALDATMAK 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkışıyla herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide ihanetin üzerine Oylum'un kaza haberiyle bir kez daha sarsıldı. Soluğu Ankara'da alan Güzide, kızının kazası hakkında bilgi edinmeye başladı.

    Tim'in ortadan kaybolmasıyla Oylum'un başı daha da belaya girdi. Sezai'nin durumdan haberdar olup Güzide'nin yanında olmasıyla Tim'in son anda yurt dışına kaçması engellendi ancak Oylum'un davası henüz bitmedi.

        Tüm aile İstanbul'a döndüğünde ise Oylum yalanlarına yenilerini ekledi. Oylum'u bir an olsun yalnız bırakmayan Tolga, onun masumiyetinin ispatı için dört bir koldan çalışmalara başladı.

        Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan ise girdiği çıkmazdan kurtulmak için çözüm arayışına girdi. Lara ve Kaan'ın arkasından çevirdiklerinden habersiz olan Ozan, Kaan'ın aklına uyarak hata üstüne hata yaptı.

        Motor kazasını Tim'in yaptığını gösteren kamera kayıtlarının silinmesiyle dava Oylum'un aleyhine bir seyre girdi. Güzide bir yandan kendini toparlamaya diğer yandan da ailesini bir arada tutmaya çalışırken Oylum hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir darbe daha aldı.

        Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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        Kuruluş Osman
        Haberler Televizyon İpler gerildi! Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum"
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