İpler gerildi! Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum"

Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Aldatmak dizisinin merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Nefes kesen fragmana Nazan karakterinin "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum" sözleri damga vururken Tarık ile Ozan arasında yaşanılanlar dikkat çekti.
ALDATMAK 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkışıyla herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide ihanetin üzerine Oylum'un kaza haberiyle bir kez daha sarsıldı. Soluğu Ankara'da alan Güzide, kızının kazası hakkında bilgi edinmeye başladı.
Tim'in ortadan kaybolmasıyla Oylum'un başı daha da belaya girdi. Sezai'nin durumdan haberdar olup Güzide'nin yanında olmasıyla Tim'in son anda yurt dışına kaçması engellendi ancak Oylum'un davası henüz bitmedi.