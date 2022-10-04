İpler gerildi! Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Tarık'ın sana bu yaptığını içime sindiremiyorum"

Motor kazasını Tim'in yaptığını gösteren kamera kayıtlarının silinmesiyle dava Oylum'un aleyhine bir seyre girdi. Güzide bir yandan kendini toparlamaya diğer yandan da ailesini bir arada tutmaya çalışırken Oylum hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir darbe daha aldı.